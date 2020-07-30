مستشار الكاظمي: عدد شهداء ثورة تشرين بلغ قرابة الـ 500 من المدنيين والعسكريين

2020/07/30 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن هشام داود، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، عدد شهداء ثورة تشرين.

وقال داود في مؤتمر صحافي حضرته (بغداد اليوم)، ان "عدد شهداء ثورة تشرين بلغ قرابة الـ 500 من المدنيين والعسكريين".

واضاف داود، ان "الحكومة ستشكل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات، كما وجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء التظاهرات"، مبينا ان "الحكومة تعد جميع ضحايا التظاهرات شهداء".وتابع، "التظاهرات رافقها عنف غير مبرر بحق الشباب، وبعد نتائج لجنة تقصي الحقائق سنعلن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين".

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