البرلمان التونسي يفشل في سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي

2020/07/30 | 15:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..فشل البرلمان التونسي اليوم في جلسة تصويت عامة على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي خلال الجلسة إنّ “الرئيس طلب مني إنجاح الجلسة” .وطلب الفتيتي من النواب مساعدته على إنجاح الجلسة التي شهدت منذ انطلاقها حالة من التشنج.وأعلن سيف الدين المخلوف أن نواب كتلة […]

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