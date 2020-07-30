الصحة تسجل 2963 اصابة و68 حالة وفاة بـ كورونا في العراق خلال 24 ساعة

2020/07/30 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم فحص ( 18018) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 983335 ) – سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( 2085) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 227 بغداد / الكرخ 198 مدينة الطب 117 …

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