في ظاهرة الشيخ عبدالله رشدي - سامح عسكر

2020/07/30 | 16:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر في الستينات ظهر خطابا دينيا للجماعات الإرهابية يُكفّر كل الدول التي لا تطبق الشريعة، ويفتي بأن العلمانية كفر تبيح الجنس والسُكر والشذوذ، ولفقدان العرب نموذج علماني خاص بهم التصق هذا المفهوم بالعلمانية رغم زيفه الواضح، فالدولة العلمانية (تساوي بين جميع المواطنين وتعطيهم الحق المدني في الرأي والتعبير والتدين) لا علاقة لها بجنس ولا يحزنون..هذه خيارات شعب، يعني جائز أن تحكم بالعلمانية وشعبك يرفض هذه ا ......





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