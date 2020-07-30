2020/07/30 | 16:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، ان يكون الى رئيسها اي صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة الى ان جميع التصريحات المنشورة على صفحات منسوبة لرئيس الهياة هي مزيفة وكاذبة وهدفها عرقلة عمل الهيأة.وقالت الهياة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “نود إن نُبين للمتقاعدين الكرام إن رئيس هيأة التقاعد الوطنية لا يملك صفحة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التقاعد تنفي وجود اي صفحة لرئيسها على مواقع التواصل الاجتماعي وكالة تقدم الاخبارية.

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