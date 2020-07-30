كورونا..العراق يقترب من اجتياز 3 الاف اصابة يومية.. وحالات الشفاء تحاول الاقتراب

2020/07/30 | 16:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا المستجد في العراق ليوم الخميس المصادف 30 تموز 2020 – تم فحص ( 18018) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 983335 ) – سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم […]

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