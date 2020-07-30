الموقف الوبائي اليوم الخميس: 2963 إصابة جديدة ووفاة 68 حالة وشفاء 2085 مصاباً

بغداد/ الصباح
سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس ( 2085) حالة شفاء موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 227
بغداد / الكرخ 198
مدينة الطب 117
النجف الأشرف 116
السليمانية 37
أربيل 72
دهوك 6
كربلاء 104
كركوك 221
ديالى 87
واسط 147
البصرة 149
ميسان 63
بابل 205
الديوانية 71
ذي قار 43
الأنبار 16
نينوى 36
صلاح الدين 170
- الإصابات الجديدة: 2963 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 386
بغداد الكرخ 388
مدينة الطب 101
النجف 57
السليمانية 117
أربيل 177
دهوك 15
كربلاء 250
كركوك 158
ديالى 99
واسط 98
البصرة 478
ميسان 81
بابل 183
الديوانية 105
ذي قار 64
الأنبار 43
المثنى 107
نينوى 36
صلاح الدين 20
- الوفيات 68 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 8
بغداد الكرخ 5
النجف 1
السليمانية 7
أربيل 6
كربلاء 5
كركوك 2
ديالى 1
واسط 1
البصرة 7
بابل 4
الديوانية 6
ذي قار 8
المثنى 1
نينوى 6
مجموع حالات الشفاء: 85546 ( نسبة الشفاء 70.5 %)
مجموع الإصابات: 121263
الراقدون الكلي: 31046
الراقدون في العناية المركزة: 446
مجموع الوفيات: 4671
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