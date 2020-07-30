الموقف الوبائي اليوم الخميس: 2963 إصابة جديدة ووفاة 68 حالة وشفاء 2085 مصاباً


الموقف الوبائي اليوم الخميس: 2963 إصابة جديدة ووفاة 68 حالة وشفاء 2085 مصاباً
2020/07/30 | 16:51 - المصدر: الصباح
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/ الصباح 

 سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس ( 2085) حالة شفاء موزعة كالتالي: 

بغداد / الرصافة   227

بغداد / الكرخ      198

مدينة الطب        117

النجف الأشرف    116

السليمانية          37   

أربيل                72

دهوك                6             

كربلاء             104

كركوك             221

ديالى               87

واسط              147           

البصرة             149

ميسان              63

بابل                 205  

الديوانية            71  

ذي قار             43

الأنبار               16    

نينوى              36 

صلاح الدين        170              

    

 

- الإصابات الجديدة: 2963 حالة،  وكما يلي:

بغداد الرصافة   386

بغداد الكرخ     388   

مدينة الطب      101   

النجف            57

السليمانية        117        

أربيل            177

دهوك            15                

كربلاء        250 

كركوك       158   

ديالى          99

واسط         98 

البصرة       478

ميسان         81 

بابل           183 

الديوانية       105   

ذي قار        64

الأنبار          43

المثنى          107

نينوى          36 

صلاح الدين    20    

 

 

- الوفيات  68 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة     8

بغداد الكرخ        5 

النجف            1 

السليمانية        7

   أربيل          6                 

كربلاء          5

كركوك         2 

ديالى            1 

واسط           1

البصرة         7

بابل           4

الديوانية      6 

ذي قار        8 

المثنى          1                

نينوى           6              

  

            

 

مجموع حالات الشفاء:    85546      ( نسبة الشفاء  70.5 %)                       

مجموع الإصابات:   121263                                                 

الراقدون الكلي:         31046                                                     

الراقدون في العناية المركزة: 446                                                  

مجموع الوفيات:   4671

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