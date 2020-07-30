الموقف الوبائي اليوم الخميس: 2963 إصابة جديدة ووفاة 68 حالة وشفاء 2085 مصاباً

2020/07/30 | 16:51 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

سجلت وزارة الصحة اليوم الخميس ( 2085) حالة شفاء موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 227

بغداد / الكرخ 198

مدينة الطب 117

النجف الأشرف 116

السليمانية 37

أربيل 72

دهوك 6

كربلاء 104

كركوك 221

ديالى 87

واسط 147

البصرة 149

ميسان 63

بابل 205

الديوانية 71

ذي قار 43

الأنبار 16

نينوى 36

صلاح الدين 170

- الإصابات الجديدة: 2963 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 386

بغداد الكرخ 388

مدينة الطب 101

النجف 57

السليمانية 117

أربيل 177

دهوك 15

كربلاء 250

كركوك 158

ديالى 99

واسط 98

البصرة 478

ميسان 81

بابل 183

الديوانية 105

ذي قار 64

الأنبار 43

المثنى 107

نينوى 36

صلاح الدين 20

- الوفيات 68 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 8

بغداد الكرخ 5

النجف 1

السليمانية 7

أربيل 6

كربلاء 5

كركوك 2

ديالى 1

واسط 1

البصرة 7

بابل 4

الديوانية 6

ذي قار 8

المثنى 1

نينوى 6

مجموع حالات الشفاء: 85546 ( نسبة الشفاء 70.5 %)

مجموع الإصابات: 121263

الراقدون الكلي: 31046

الراقدون في العناية المركزة: 446

مجموع الوفيات: 4671

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