تحذير من استخدام أجهزة مزودة بميكروفون

2020/07/30 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..حذر خبير أمن المعلومات، ألكسندر روغوزين، من استخدام الأجهزة الذكية المزودة بميكرفون، مشيرا إلى الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها صاحبها.وقال الخبير لصحيفة “برايم”، إنه في حال تعرض الجهاز لفيروس ما، سيتمكن المجرم من الوصول إلى جميع التسجيلات الصوتية وإرسالها إلى طرف ثالث.وأضاف “ويمكن للمجرمين أن يحصلوا على كلمات المرور أو […]

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