الامن النيابية تكشف عن مسودة قانون لاعادة المفصولين في الداخلية والدفاع

2020/07/30 | 16:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، عن وجود مقترح في اللجنة لإعادة المفصولين في وزارتي الدفاع والداخلية جراء تقديمهم وثيقة دراسية غير اصولية.وقال عضو اللجنة النائب علي الغانمي لـ/المعلومة/ ان “هناك مسودة مشروع قانون طرحت في لجنة الامن والدفاع النيابية حول موضوع المفصولين في وزارتي الدفاع والداخلية”.واضاف ان “القانون يتضمن اعادة للخدمة […]

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