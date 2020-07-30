2020/07/30 | 16:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي العالم الرباني آية الله الشيخ محمد باقر الناصري (رضوان الله تعالى عليه)، يوم أمس الأربعاء في مدينة النجف الاشرف عن عمر ناهز التسعين عاما، قضاها ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشيخ المجاهد محمد باقر الناصري في سطور) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشيخ المجاهد محمد باقر الناصري في سطور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).