كردستان تلغي مراسيم إحياء ذكرى الأنفال بسبب كورونا

2020/07/30 | 16:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت حكومة إقليم كردستان، يوم الخميس، إلغاء مراسيم إحيائ ذكرى حملات الأنفال للوقاية من تفشي فيروس كورونا.وقال وكيل وزارة شؤون الشهداء في حكومة اقليم كوردستان برفان حمدي، إن "الوزارة ألغت جميع مراسيم إحياء ذكرى الأنفال التزاماً بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا".وأضاف أن "إحياء المناسبة سيقتصر على إصدار بيان من الوزارة".وأشار حمدي إلى "قيام وزير شؤون الشهداء بوضع أكليل من الزهور على قبور الضحايا"، مردفاً "اكتفت الوزارة بهذه المراسيم فقط لأننا ملتزمون بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا".

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