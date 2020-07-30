البارزاني يدعو القوى السياسية بكردستان إلى التحلي بروح وحدة الصف والشراكة لتجاوز التحديات

2020/07/30 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، الاطراف السياسية في اقليم كردستان، الى العمل بروح الأخوة والعمل المشترك، لتخطي التحديات والاوضاع الصعبة التي يمر بها الاقليم.

وأكد البارزاني في بيان تهنئة وجهه الى المسلمين في كردستان والعراق والعالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى، أكد ان التحديات السياسية والاقتصادية والصحية الكبيرة التي تواجه كردستان، أصحبت مصدرا للمشاكل وعدم الاستقرار السياسي، مطالبا القوى السياسية بمعالجة المشاكل وتخطيها سوية ضمن اطار المصالح العليا للإقليم، ومن خلال الشراكة ووحدة الصف، فيما شدد البارزاني على ضرورة ان يحث الجميع الخطى بعمق في ترسيخ ثقافة التعايش المشترك.

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