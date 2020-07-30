التميمي يتهم جهات وشخصيات بإستهداف وزير التعليم العالي والبحث العلمي

2020/07/30 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب النائب رياض التميمي، عن أسفه لما يتعرض له وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من محاولات للضغط المنظم، تمارسها عليه بعض الشخصيات والجهات.

وأشار التميمي في تصريح، الى ورود معلومات أفادت بأن الوزير رفض الانصياع لضغوطات معينة، يتم بموجبها منح مناصب مهمة على الصعيد الاكاديمي لشخصيات مقابل المال، مبينا ان الوزير اتجه مقابل ذلك الى اختيار شخصيات لديها الامكانيات الاكاديمية لرئاسة بعض الجامعات الحكومية في البلاد.

واتهم التميمي شخصيات وجهات لم يفصح عنها، بفتح النار على الوزير والوزارة واستهدافه بشكل مباشر، عبر أحاديث ودعاوى وصفها بالواهية، محذرا من محاولات الفساد واستغلال المناصب الادارية والنيابية، في تمرير المخططات الفاشلة، التي يسعى البعض من خلالها لتدمير التعليم والعراق لمصالحهم الشخصية الضيقة.

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