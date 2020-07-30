الدهلكي يحذر من كارثة بيئية وصحية ستلحق بمحافظة ديالى

2020/07/30 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، من كارثة بيئية وصحية ستلحق بالمحافظة بسبب تردي الخدمات، وعدم إيجاد الحلول السريعة للواقع الخدمي في المحافظة.

ودعا الدهلكي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة ملف المحافظة الخدمي بشكل شخصي وإرسال فريق مختص من مكتبه للاطلاع على وضعها بعد ان انعدمت فيها الخدمات الاساسية وخاصة الماء الصالح للشرب والكهرباء.

وأضاف، ان محافظة ديالى تعيش هذه الأيام وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة وانتشار كورونا واحدا من أخطر كوابيسها وربما لا يقل خطورة وصعوبة عن سطوة الارهاب والمجاميع الاجرامية.

واكد الدهلكي ان الكهرباء معدومة بشكل شبه كامل، اضافة الى ان مياه الشرب اصبحت أمراً نادر الوجود واتجه الناس الى حفر الآبار وشراء الماء بأسعار باهضة للبحث عن مياه تقيها حر الصيف اللاهب.

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