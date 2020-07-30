2020/07/30 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( علماء أميركيون يكشفون سر فقدان حاسة الشم لدى مصابي كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( علماء أميركيون يكشفون سر فقدان حاسة الشم لدى مصابي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).