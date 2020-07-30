أول رد رسمي من الأوروبي على مباراة برشلونة ونابولي

2020/07/30 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

رد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” يويفا ” على التقارير المنتشرة بشأن مكان إقامة مباراة برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي ، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

و ذكرت شبكة راديو كتالونيا اليوم الخميس أن "هناك شكوك حول إقامة اللقاء في ملعب الكامب نو، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في إقليم كتالونيا".

و أكد المتحدث الرسمي للاتحاد الأوروبي عدم وجود أي تغيير على موعد أو مكان إقامة مباراة البارسا ونابولي، وفقاً لما نشرته يومية سبورت الإسبانية.

و شدد المتحدث أن "الاتحاد الأوروبي يحافظ على اتصالاته بالناديين و السلطات المحلية من أجل الوقوف على طبيعة الوضع قبيل خوض اللقاء المنتظر اقامته في الثامن من آب المقبل.

و صرح المتحدث الرسمي لليويفا قائلاً، إن "المباراة ستقام في ملعب الكامب نو كما كان مخططاً ، لم يتغير أي شيء".

و أضاف: "نحن نراقب الوضع وعلى اتصال دائم بالسلطات المحلية في إسبانيا".

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