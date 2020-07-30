2020/07/30 | 17:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 25 يوليو / تموز، ارتفع من الأسبوع السابق بمقدار 12 ألفًا ليصل إلى 1.434 مليون.وكان محللون استطلعت “رويترز” آراءهم توقعوا أن يبلغ الرقم 1.45 مليون.وفي الوقت نفسه، تم تعديل الرقم الأولي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى مليون و434 ألفا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى مليون و434 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).