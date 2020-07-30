تسجيل 2963 اصابة جديدة بكورونا و68 وفاة في عموم العراق

2020/07/30 | 17:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ببغداد_اين] اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، تسجيل 2963 اصابة جديدة بفيروس كورونا و68 حالة وفاة في عموم العراق.

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