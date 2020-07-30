الصين تهاجم بريطانيا وتتهمها بتسميم العلاقات وإشعال الحرب الباردة

2020/07/30 | 17:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ألقت الصين، اليوم الخميس، اللوم على بريطانيا في تدهور العلاقات بعد أن فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون حظرا على مشاركة شركة هواوي الصينية في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا واتهمت لندن بتسميم العلاقات بالتدخل في شؤون هونغ كونغ.ونقلت وكالة “رويترز” تصريحات السفير الصيني لدى بريطانيا، ليو شياو مينغ، الذي قال: “هذه التصرفات […]

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