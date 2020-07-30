منتخب الشباب يبدأ تدريباته في كربلاء

2020/07/30 | 18:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..وصل وفد منتخب العراق الشبابي لكرة القدم إلى محافظة كربلاء المقدسة للدخول بمعسكر تدريبي داخلي يستمر لغاية العاشر من شهر آب المقبل، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في أوزبكستان للفترة من 14 ولغاية 31 من تشرين الأول المقبل.وقال مدرب منتخبنا الشبابي، قحطان جثير في بيان تلقته /المعلومة/ […]

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