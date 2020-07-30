مسعود بارزاني بتهنئة العيد: نواجه تحديات سياسية واقتصادية وصحية كبيرة وعقداً تستهدف الاستقرار السياسي

2020/07/30 | 18:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رسالة الرئيس بارزاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة عيد الأضحى المبارك أوجه أحر التهاني والتبريكات الى مسلمي كوردستان والعراق والعالم.



كما أهنىء عوائل الشهداء الكرام والبيشمركه الأبطال وعموم المواطنين الأعزاء، وأتمنى أن يصبح هذا العيد مبعثاً للسعادة والبركة والسلام في كوردستان والعراق ومنطقتنا.

نستقبل هذا العيد المبارك وشعبنا يواجه تحديات سياسية وإقتصادية وصحية كبيرة.



تحديات تشكل مصادر للكثير من المشكلات والعقد التي تستهدف الإستقرار السياسي والأوضاع المعيشية لشعب كوردستان .



وفي سبيل تخطي تلك التحديات والأوضاع الصعبة يتحتم علينا جميعاً أن نشد العزم ونخطو نحو الوئام والتآخي والعمل المشترك وتعزيز ثقافة التعايش.

إلى جانب توجيه الشكر لصمود شعب كوردستان وتحمله الصعاب والتحديات في كافة المراحل، أنتهز فرصة عيد الأضحى المبارك لأدعو الجهات السياسية الى الجلوس معاً في سبيل المصالح العليا للبلاد ومعالجة العقد وتجاوز المشكلات، وأن نتذكر على الدوام أنه بالوئام ووحدة الصف نستطيع معالجة المشكلات بشكل أفضل وأسهل، وفي ظل التعايش ووحدة الصف تحقق لشعبنا مكاسب كبيرة .



وبالتأكيد فإن شعب ينتظر ذلك فقط من الجهات السياسية .



لذلك أدعو جميع الجهات السياسية ان تكون بمستوى تطلعات أهالي كوردستان، وأن تراعي في الوقت ذاته الثقافة الغنية العالية للكوردستانيين، وأن تبتعد عن الخطاب غير المناسب تجاه بعضها .

في هذه المناسبة المباركة أوجه شكري وتقديري للعاملين في القطاع الصحي وقوات البيشمركه والآسايش والشرطة والإعلاميين الذين أدوا مهامهم وسهروا الليالي وتحملوا العناء الكبير خلال مساعدة المواطنين وتنفيذ التعليمات الصحية ونشر الثقافة الصحية منذ تفشي وباء الكورونا في كوردستان .

عيدكم مبارك وأتمنى للجميع السعادة والهناء.

مسعود بارزاني30 / تموز/2020

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