2020/07/30 | 18:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعتلى وسم جديد الى صدارة ترند العراق، ليقوم باشعال صراع محتدم منذ صباح اليوم بين فئتين تطالبان بمحاسبة قتلة اشخاص يعرفونهم او ربما اصدقائهم او مرافقينهم في نشاط احتجاجي او عسكري، وفقا لتفاصيل النقاشات.التستر على قتلة المجرمين جريمة بحد ذاتها يا كاظميتعلن أسماء شهداء ثورة أكتوبر برأيك هذا أنجاز ؟!!شهدائنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“قاتلهم وين” وسم يرتقي لترند العراق..وصراع محتدم للمطالبة بمحاسبة قتلة فئتين باحداث معينة!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“قاتلهم وين” وسم يرتقي لترند العراق..وصراع محتدم للمطالبة بمحاسبة قتلة فئتين باحداث معينة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).