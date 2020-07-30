2020/07/30 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يعلن نتائج لجنة تقصي الحقائق بأحداث ساحة الطيران المركز الخبري الوطني.

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