2020/07/30 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط /المركز الخبري الوطني- اعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الخميس، عن قيام كمرك زرباطية الحدودي في محافظة واسط بإتلاف أرسالية مواد غذائية متنوعة ومبيدات زراعية مخالفة بعد تشكيل لجنة مشتركة مع الجهات الساندة في المنفذ.وفي ذات المركز تم اعادة إصدار إرساليتي نقليات تحتوي على مواد متنوعة لمخالفتها لشروط وتعليمات الاستيراد ولورودها بدون اوراق رسمية.[…]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف مواد غذائية ومبيدات زراعية وإعادة اصدار أرسالية مواد متنوعة في كمرك زرباطية المركز الخبري الوطني.

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