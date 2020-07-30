2020/07/30 | 18:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق بأحداث ساحة الطيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق بأحداث ساحة الطيران) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان نتائج لجنة تقصي الحقائق بأحداث ساحة الطيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).