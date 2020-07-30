تراجع الطلب العالمي على الذهب رغم صعود الطلب الاستثماري له

2020/07/30 | 18:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تراجع الطلب العالمي على الذهب بنحو 11 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري، رغم صعود الطلب الاستثماري على المعدن الأصفر لمستوى قياسي.وأظهر التقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، أن الطلب العالمي على المعدن النفيس تراجع بنحو 11 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي على […]

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