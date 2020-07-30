زلزال يضرب لوس أنجلوس الأمريكية

2020/07/30 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، وقع على مسافة كيلومترين شمالي مقاطعة باكويما في لوس أنجلوس، في حين لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.وأفادت تقارير، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الزلزال، رغم أنه لم يكن قويا، شعر به السكان في أغلب أرجاء الولاية، مشيرة […]

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