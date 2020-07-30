المنافذ الحدودية تقر بعدم سيطرتها على منافذ الاقليم

2020/07/30 | 18:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اقرت هيئة النافذ الحدودية، الخميس، بعدم سيطرتها على منافذ الاقليم رغم صدور قرارات اتحادية، مبينة ان الحوارات السابقة لم تصل الى حل مع كردستان.وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي لـ/المعلومة/ ان “القرار رقم 13 الخاص بالمنافذ ينص على ارتباط منافذ الاقليم بالمنافذ الحدودية الاتحادية وتحت سيطرة وادارة هيئة المنافذ الاتحادية”.واضاف ان […]

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