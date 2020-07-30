المنافذ: ضبط كمية كبيرة من السجائر المعدة للتهريب بميناء أم قصر الأوسط

2020/07/30 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط كمية كبيرة من السجائر معدة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.

واوضحت الهيئة في بيان، ان منفذ ميناء أم قصر الاوسط في محافظة البصرة، تمكن ووفق معلومات من شعبة تراخيص استخبارات المنفذ، من ضبط حاوية بحجم اربعين قدما، محملة بكمية كبيرة من كارتون السجائر ممنوعة من الاستيراد ومعدة للتهريب، ومخبأة خلف مادة الورق الأبيض، مشيرة الى إعداد محضر ضبط من الجهات ذات العلاقة، وختم الحاوية بالختم الجمركي لعرضها أمام قاضي التحقيق.

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