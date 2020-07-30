2020/07/30 | 18:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | وزير الداخلية عثمان الغانمي: التحقيق أثبت بأن الشهيدين أصيبا ببنادق صيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | وزير الداخلية عثمان الغانمي: التحقيق أثبت بأن الشهيدين أصيبا ببنادق صيد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | وزير الداخلية عثمان الغانمي: التحقيق أثبت بأن الشهيدين أصيبا ببنادق صيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).