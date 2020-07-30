الدهلكي: تردي الكهرباء وانقطاع المياه سيؤدي الى كارثة إنسانية وصحية وبيئية في ديالى

2020/07/30 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى متابعة ملف المحافظة الخدمي بشكل شخصي، وإرسال فريق متخصص من مكتبه للاطلاع على الاوضاع.

وحذر الدهلكي في تصريح، من حدوث كارثة بيئية وصحية بالمحافظة، في حال عدم وجود تحرك حكومي فوري، لإيجاد حلول عاجلة لواقع الخدمات، مبينا ان محافظة ديالى تعيش هذه الأيام وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، وانتشار فيروس كورونا، واحدا من أخطر كوابيسها على حد تعبيره، والذي لا يقل خطورة وصعوبة عن سطوة الإرهاب والمجاميع الإجرامية.

وأضاف الدهلكي ان الكهرباء أصبحت معدومة بشكل شبه كامل، إضافة إلى الشح الكبير في مياه الشرب، وهو ما دفع الاهالي إلى حفر الآبار وشراء الماء بأسعار باهضة، لافتا الى ان لجوء الناس إلى مياه غير صحية لإنقاذ أنفسهم من حالة الجفاف، ينذر بكارثة صحية وإنسانية.

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