العكيلي: الأعمال التخريبية بقطاع الكهرباء دليل على وجود أيادٍ خفية تلعب بمقدرات البلد

2020/07/30 | 18:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب صباح العكيلي، ان الأعمال التخريبية الموجهة الى قطاع الكهرباء، دليل واضح على وجود أيادٍ آثمة لا تزال تلعب بمقدرات البلد.

واعتبر العكيلي في تصريح، العمل التخريبي الذي استهدف مساء أمس الأول، أعمدة الضغط العالي في قضاء الزوراء بالمعامل، دليلاً واضحاً على وجود جهات لا تريد أن يكون الشعب العراقي مستقراً، وبما يخص قطاع الكهرباء على وجه الخصوص، متسائلا في هذا السياق “ماذا نسمي استهداف أبراج نقل الطاقة، وقبله استهداف نواب سائرون والنائب الأول في مدينة الصدر”.

ووصف العكيلي تلك الاستهدافات بالمحاولات اليائسة من الجبناء لإيقاف التحقيق في ملف الكهرباء، لافتا الى ان ذلك يعد مسلسلاً مشابهاً لما حصل ويحصل في موضوع عقود الاتصالات.

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