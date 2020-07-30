الأسهم الأمريكية تهبط بعد تصريحات لترامب

2020/07/30 | 18:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم، بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال إرجاء انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، رغم النص على الموعد في دستور الولايات المتحدة.وفي مستهل التعاملات، تراجع المؤشر “داو جونز” بنسبة 0.65% إلى 26367.2 نقطة، ونزل المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.82% ليسجل 3231.76 نقطة.في حين انخفض […]

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