وزير الداخلية يكشف نتائج التحقيق بشأن استشهاد متظاهرين اثنين باحداث 26 تموز

2020/07/30 | 18:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، عن نتائج التحقيق بشأن استشهاد متظاهرين اثنين بأحداث 26 تموز.

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