خمسة ملايين دولار..قيمة مساهمة اوروبية لتقديم المساعدة الغذائية للعوائل العراقية والسورية “الضعيفة”

2020/07/30 | 19:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد قدم الاتحاد الأوروبي مساهمة جديدة بقيمة 5 ملايين يورو لبرنامج الاغذية العالمي (WFP) التابع للأمم المتحدة والتي ستساعد في تقديم المساعدة الغذائية للعوائل العراقية والسورية الضعيفة على مدى ستة أشهر كجزء من استجابة البرنامج لجائحة کورونا المستجد (کوفید – 19).وقام برنامج الأغذية العالمي في العراق، بتوسيع نطاق عملياته للمساعدة في […]

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