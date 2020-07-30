بلاسخارت توجه رسالة للعراقيين: لنتذكر النازحين

2020/07/30 | 19:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير وجهت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، رسالة إلى الشعب العراقي بمناسبة حلول عيد الأضحى.

قالت بلاسخارت في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنه "يتميز عيد الأضحى المبارك بأنه مناسبة للعطاء والرحمة والاحتفال مع الأهل والأصدقاء، وهو يحلّ علينا هذا العام وسط جائحة كوفيد-19، والتي أرهقتنا جميعًا وفاقمت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العراق".

استدركت "لكن علينا ألا نستسلم، وعلينا جميعًا أن نمضي قُدمًا، وأن نبقى متفائلين بغدٍ أكثرَ إشراقًا، حيث يمكننا جميعًا القيام بدورنا من خلال البقاء منضبطين ومسؤولين ومتفائلين ونحن نتّبع تعليمات السلطات الصحية".

وتابعت، أن "عيد الأضحى هو فرصةٌ لنا للتفكير في التضحيات العديدة التي قدمناها جميعًا في محاربة هذا المرض، وخاصة الشجعان العاملين في مجال الرعاية الصحية، وبروح الرحمة والعطاء، لنتذكر أولئك الأصعب حالًا، الذين لا زالوا نازحين أو الذين فقدوا أحباءهم"، مضيفة "لنتمنى لبعضنا البعض السلام والعافية والأمل بمستقبلٍ أفضل، عيد أضحى مبارك للجميع".

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