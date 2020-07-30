العراق: عدّاد الجائحة يرتفع إلى أكثر من 121 ألف إصابة

سجل العراق نحو 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة
وقالت وزارة الصحة في بيان، 30 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 18 ألف و18 نموذجًا جديدًا وسجلت 2963 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:
بغداد/ الرصافة: 386
بغداد/ الكرخ: 388
مدينة الطب: 101
النجف: 57
السليمانية: 117
أربيل: 177
دهوك: 15
كربلاء: 250
كركوك: 158
ديالى: 99
واسط: 98
البصرة: 478
ميسان: 81
بابل: 183
الديوانية: 105
ذي قار: 64
الأنبار: 43
المثنى: 107
نينوى: 36
صلاح الدين: 20
الشفاء: 2085 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة: 227
بغداد الكرخ: 198
مدينة الطب: 117
النجف: 116
السليمانية: 37
أربيل: 72
دهوك: 6
كربلاء: 104
كركوك: 221
ديالى: 87
واسط: 147
البصرة: 149
ميسان: 63
بابل: 205
الديوانية: 71
ذي قار: 43
الأنبار: 16
نينوى: 36
صلاح الدين: 170
الوفيات: 68 حالة، وكما يلي :
بغداد الرصافة: 8
بغداد الكرخ: 5
النجف: 1
السليمانية: 7
أربيل: 6
كربلاء: 5
كركوك: 2
ديالى: 1
واسط: 1
البصرة: 7
بابل: 4
الديوانية: 6
ذي قار: 8
المثنى: 1
نينوى: 6
مجموع الإصابات: 121263
مجموع حالات الشفاء: 85546
الراقدين الكلي: 31046
الراقدين في العناية المركزة: 446
مجموع الوفيات: 4671
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