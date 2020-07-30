العراق: عدّاد الجائحة يرتفع إلى أكثر من 121 ألف إصابة

2020/07/30 | 19:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "كورونا" في العراق، الخميس، إلى أكثر من 121 ألف حالة، بعد تسجيل نحو 3 آلاف إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

سجل العراق نحو 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وعشرات الوفيات خلال 24 ساعة

وقالت وزارة الصحة في بيان، 30 تموز/يوليو، إن مختبراتها أجرت فحوصات شملت 18 ألف و18 نموذجًا جديدًا وسجلت 2963 إصابة في عموم البلاد توزعت، كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 386

بغداد/ الكرخ: 388

مدينة الطب: 101

النجف: 57

السليمانية: 117

أربيل: 177

دهوك: 15

كربلاء: 250

كركوك: 158

ديالى: 99

واسط: 98

البصرة: 478

ميسان: 81

بابل: 183

الديوانية: 105

ذي قار: 64

الأنبار: 43

المثنى: 107

نينوى: 36

صلاح الدين: 20

الشفاء: 2085 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة: 227

بغداد الكرخ: 198

مدينة الطب: 117

النجف: 116

السليمانية: 37

أربيل: 72

دهوك: 6

كربلاء: 104

كركوك: 221

ديالى: 87

واسط: 147

البصرة: 149

ميسان: 63

بابل: 205

الديوانية: 71

ذي قار: 43

الأنبار: 16

نينوى: 36

صلاح الدين: 170

الوفيات: 68 حالة، وكما يلي :

بغداد الرصافة: 8

بغداد الكرخ: 5

النجف: 1

السليمانية: 7

أربيل: 6

كربلاء: 5

كركوك: 2

ديالى: 1

واسط: 1

البصرة: 7

بابل: 4

الديوانية: 6

ذي قار: 8

المثنى: 1

نينوى: 6

مجموع الإصابات: 121263

مجموع حالات الشفاء: 85546

الراقدين الكلي: 31046

الراقدين في العناية المركزة: 446

مجموع الوفيات: 4671

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