حجاج اختيروا من بين الملايين يؤدون المناسك بفرحة وطمأنينة.. أحاديث وأجواء

2020/07/30 | 19:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكة المكرمة-(أ ف ب) – يشعر الصيني ني ماويو بفرحة عارمة منذ أن تلقّى اتصالا أُبلغ فيه باختياره من بين ملايين المسلمين للمشاركة في مناسك الحج المقامة في مكة المكرمة بعدد محدود جدا من الحجاج بسبب فيروس كورنا المستجد.وأعلنت السلطات أنّ ألف شخص فقط يشاركون في المناسك، لكنّ وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنّ الأعداد […]

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