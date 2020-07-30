شاهد بالصور.. مئات الزوار  يحيون زيارة يوم عرفة في كربلاء المقدسة

2020/07/30 | 19:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العراق، ان مئات الزوار أحيوا اليوم الخميس، زيارة يوم عرفة في كربلاء المقدسة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة....

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