صحة العراق: 2963 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 2085 مصابا للشفاء

2020/07/30 | 19:59 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليوم الخميس، تسجيل 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 2085 حالة في عموم العراق....

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