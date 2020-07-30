2020/07/30 | 20:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حي العامل تتصدر قائمة الاصابات بكورونا في الكرخ اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/30 | 20:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حي العامل تتصدر قائمة الاصابات بكورونا في الكرخ اليوم) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حي العامل تتصدر قائمة الاصابات بكورونا في الكرخ اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).