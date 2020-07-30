الصحة توضح بعد تداول وثيقة نسبت لصحة الرصافة عن اعفاء مسؤولين في مستشفى الكندي

2020/07/30 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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وزارة الصحة تنفي ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي لوثيقة مزورة

نفت وزارة الصحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي لوثيقة مزورة عن مستشفى الكندي العام مؤكدة اتخاذها الاجراءات القانونية بحق هذه الصفحات او القنوات التي تبث الاشاعات التي تخل بالامن الصحي للبلد.

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بغداد اليوم- بغداد

اصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن مقطع فيديوي اشار لتأخر رحلة من بغداد الى بيروت بسبب أحد المسؤولين.

واعربت سلطة الطيران المدني العراقي في بيان رسمي عن "اسفها لتأخر المسافرين على رحلة الخطوط الجوية

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الخميس، 30 تموز، 2020، صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات تربية بغداد وهي الرصافة الأولى وا

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر محلي من محافظة ديالى، اليوم الخميس، قيام متظاهرين باغلاق دائرتي الماء والكهرباء في قضاء بلدروز احتجاجا على سوء الخدمات.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "عدد من المتظاهرين اقدموا على اغلاق دائرتي الماء وال

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