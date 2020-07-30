الكاظمي يؤكد المضي بخطوة جديدة بعد إعلان نتائج التحقيق بقتل متظاهرين إثنين بساحة الطيران

2020/07/30 | 20:07 - المصدر: بغداد اليوم

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تغريدة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

وعدنا شعبنا بكشف الحقائق حول احداث ساحة التحرير خلال 72 ساعة، وفعلنا، ونحن ماضون الى فتح التحقيق بكل المتورطين بالدم العراقي بعد ان اعلنا قوائم الشهداء.



قوى الامن البطلة هدفها حماية ارواح العراقيين.



المتجاوزون لايمثلون مؤسساتنا الأمنية.



شعبنا هو ثروتنا ورصيدنا.

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الاخير "استقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وجرى خلال اللقاء

بغداد اليوم - بغداد

اكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، اليوم الخميس، ان الولايات المتحدة الامريكية تحاول اقحام العراق في مشاكلها مع ايران لتتخذ من ذلك ذريعة لمحاصرتها اقتصاديا.

وقال الموسوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، "نرفض ان يك

بغداد اليوم - كردستان

رد المدير العام لكمارك اقليم كردستان سامال عبد الرحمن، الخميس، على تصريح رئيس هيأة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي بشأن المنافذ في اقليم كردستان وعدد المسجلة منها لدى الحكومة الاتحادية.

وقال عبد الرحمن في ح

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