هداف المالديف في طريقه الى النجف

2020/07/30 | 20:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..توجه مهاجم نادي “دا غراندي” المالديفي، عبيدة كاظم، الى محافظة النجف الاشرف، تمهيداً لانتقاله لصفوف “غزلان البادية”.وقال كاظم لـ /المعلومة/ انه “خلال اليومين الماضيين، وصلت الى العاصمة بغداد بعد نهاية رحلتي في الدوري المالديفي”.واضاف “توجهت الى النجف مساء اليوم من اجل اكمال مفاوضات انتقالي لصفوف الفريق مع المدرب حسن احمد”.وتابع […]

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