الدفاع النيابية: الكاظمي لم يبلغنا بتغيير القيادات الامنية ونطلع من خلال مواقع التواصل

2020/07/30 | 20:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اكدت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، عدم ابلاغها من قبل القائد العام للقوات المسلحة باي تغييرات امنية تجرى في صفوف القيادات والتي وصفت بعضها بغير الدقيقة، مبينة انها تطلع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.وقال النائب عن لجنة الامن النيابية كاطع نجمان لـ/المعلومة/ ان “القائد العام لقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اجرى العديد من التغييرات […]

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