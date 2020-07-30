الكاظمي يحث مجلس النواب على الإسراع في تشريع قانون الانتخابات

2020/07/30 | 20:09 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداستقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، انه "جرى خلال اللقاء بحث الانتخابات المبكرة والتحضير لها، وتوفير المستلزمات الخاصة بإجرائها في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا". وأكد الكاظمي أن "الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة التي تعد أحد أهم الأهداف الرئيسة في المنهاج الحكومي، مشددا على "استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها، فيما يتعلق بتخصيص الأموال للمفوضية وتوفير الأجواء الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة تلبي المعايير الدولية". وحثّ الكاظمي مجلس النواب على "الإسراع في تشريع قانون الانتخابات خلال فترة وجيزة، كشرط لانطلاق العملية الانتخابية في أجواء سليمة".

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