2020/07/30 | 20:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف الاتحاد الآسيوي عن عدد المقاعد للأندية العراقية في دوري أبطال آسيا خلال النسختين المقبلتين عامي 2021 و2022.ويعتمد تقييم الاتحاد الآسيوي على اختيار الدول الأعلى في التصنيف في قسمي الغرب والشرق، للحصول على أكبر عدد من المقاعد.ويأتي التقييم وفقاً لنتائج الأندية في البطولات خلال السنوات الـ4 الأخيرة، حيث تحصل أكثر دولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على عدد مقاعد العراق في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على عدد مقاعد العراق في دوري أبطال آسيا للنسختين المقبلتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).