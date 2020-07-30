2020/07/30 | 20:17 - المصدر: كل العراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي للمفوضية : الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي للمفوضية : الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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