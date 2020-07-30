2020/07/30 | 20:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداديتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي للمفوضية : الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي للمفوضية : الحكومة ماضية بإجراء الانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).