وزير النقل: نسابق الزمن لتشغيل ميناء الفاو الكبير

2020/07/30 | 20:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد ترأس وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركة دايوو الكورية وبحضور كل من مدير عام الموانئ فرحان محيسن الفرطوسي ومدير التخطيط في الموانئ ومدير هيئة ميناء الفاو الكبير اسعد عبد الرحيم راشد، لمناقشة كيفية الاسراع بتنفيذ اعمال البنى التحتية لميناء الفاو الكبير.وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة "أين نيوز" نسخة منه، ان وزير النقل "قد حث كافة الاطراف المعنية لبذل أقصى الطاقات الممكنة لانجاز هذه الاعمال وتهيئة المرحلة الاولى من البنى التحتية للمشروع للتشغيل في أسرع وقت ممكن".وأشار الى، ان "الموانئ العراقية تسابق الوقت لغرض الوصول إلى نسب إنجاز متقدمة في مشروع الفاو الكبير".واوضح الشبلي خلال الاجتماع "أطلعنا على آخر الاعمال المنجزة لشركة دايو الكورية من تشييد للمشاريع المهمة في الفاو واهمها مشروع نفق الحرير الإستراتيجي الرابط بين موانئ أم قصر وخور الزبير والفاو مرورا بالقناة الجافة التي ستربط قارتي آسيا وأوروبا معا عبر الاراضي العراقية مشدداً سيادته على مواصلة العمل بالرغم من الظروف الصعبة وانتشار جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة".يذكر ان هذا المشروع العملاق من المشاريع المهمة في البلاد حيث سيساهم في تنشيط الجانب الاقتصادي العراقي وسيكون رابطا مهما في نقل البضائع والسلع عبر الموانئ العراقية وكذلك من شأنه ان يوفر الآلاف من فرص العمل ويعود على خزينة الدولة بالموارد والأرباح الكبيرة".

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