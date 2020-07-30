الكاظمي يدعو مجلس النواب للإسراع في تشريع قانون الانتخابات

2020/07/30 | 20:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مجلس النواب للإسراع في تشريع قانون الانتخابات، فيما اشار الى استعداد الحكومة لتوفير كل المتطلبات التي تقع على عاتقها لاجراء الانتخابات المبكرة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، اليوم الخميس، رئيس وأعضاء مجلس المفوضية العليا …

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